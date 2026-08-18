Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Άνεργος απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ επειδή δεν παρέλαβε την κάρτα επιδόματος: «Θα έρθω με καραμπίνα, θα αφήσω ορφανά παιδιά»

Ο άνεργος και δικαιούχος επιδόματος, απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ τηλεφωνικά όσο και μέσω mail, γιατί δεν παρέλαβε την προπληρωμένη κάρτας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του επιδόματός του
ΔΥΠΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για εργασία υπό το καθεστώς απειλών κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία υπαλλήλων ΟΑΕΔ , αναφέροντας πως άνεργος πολίτης απείλησε εργαζόμενους, επειδή δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα με αποτέλεσμα να μην λάβει το επίδομα ανεργίας του, παρότι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας έχουν ολοκληρώσει κανονικά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημέρωσε ότι «η Διοικήτρια, κα Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε σήμερα (18.08.2026) μηνυτήρια αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, κατά του άνεργου πολίτη, σε συνέχεια σοβαρότατου περιστατικού απειλών κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής εργαζομένων στο ΚΠΑ2 Κηφισιάς.

Ο εγγεγραμμένος άνεργος και δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ τόσο τηλεφωνικά όσο και με διαδοχικά μηνύματα μέσω mail, γιατί δεν παρέλαβε την προπληρωμένη κάρτας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του επιδόματός του.

Η ΔΥΠΑ ωστόσο, είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την καταβολή του επιδόματος, το οποίο είχε πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Όπως ο πολίτης ενημερώθηκε από την Υπηρεσία, η έκδοση και η παράδοση της προπληρωμένης κάρτας αποτελούν διαδικασία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τράπεζας».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι: «Παρά τις σχετικές ενημερώσεις και την προσπάθεια των εργαζομένων να τον εξυπηρετήσουν και να τον καθοδηγήσουν, ο ίδιος προχώρησε σε τηλεφωνικές και γραπτές απειλές κατά του προσωπικού, με εκφράσεις που προκάλεσαν εύλογη και έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ προχώρησε σήμερα στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στο Αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, ζητώντας τη νόμιμη διερεύνηση της υπόθεσης και την άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Η ΔΥΠΑ υπηρετεί σταθερά τον πολίτη, στηρίζει καθημερινά τους ανέργους και εργάζεται με αφοσίωση, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία.

Ωστόσο, η προστασία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Συμπεριφορές βίας, εκφοβισμού και απειλών δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ θα εξαντλεί πάντα κάθε νόμιμο μέσο για την περιφρούρηση του προσωπικού της και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
130
101
81
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά σε ανήλικα κορίτσια και τα βίαζε
Ο 23χρονος το 2025 προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους
Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά και βίαζε ανήλικες στη Θεσσαλονίκη
Newsit logo
Newsit logo