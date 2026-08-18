Άνεργος απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ επειδή δεν παρέλαβε την κάρτα επιδόματος: «Θα έρθω με καραμπίνα, θα αφήσω ορφανά παιδιά»

Για εργασία υπό το καθεστώς απειλών κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία υπαλλήλων ΟΑΕΔ , αναφέροντας πως άνεργος πολίτης απείλησε εργαζόμενους, επειδή δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα με αποτέλεσμα να μην λάβει το επίδομα ανεργίας του, παρότι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας έχουν ολοκληρώσει κανονικά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημέρωσε ότι «η Διοικήτρια, κα Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε σήμερα (18.08.2026) μηνυτήρια αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, κατά του άνεργου πολίτη, σε συνέχεια σοβαρότατου περιστατικού απειλών κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής εργαζομένων στο ΚΠΑ2 Κηφισιάς.

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Ο εγγεγραμμένος άνεργος και δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ τόσο τηλεφωνικά όσο και με διαδοχικά μηνύματα μέσω mail, γιατί δεν παρέλαβε την προπληρωμένη κάρτας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του επιδόματός του.

Η ΔΥΠΑ ωστόσο, είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την καταβολή του επιδόματος, το οποίο είχε πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του.

Όπως ο πολίτης ενημερώθηκε από την Υπηρεσία, η έκδοση και η παράδοση της προπληρωμένης κάρτας αποτελούν διαδικασία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τράπεζας».

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Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι: «Παρά τις σχετικές ενημερώσεις και την προσπάθεια των εργαζομένων να τον εξυπηρετήσουν και να τον καθοδηγήσουν, ο ίδιος προχώρησε σε τηλεφωνικές και γραπτές απειλές κατά του προσωπικού, με εκφράσεις που προκάλεσαν εύλογη και έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ προχώρησε σήμερα στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στο Αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, ζητώντας τη νόμιμη διερεύνηση της υπόθεσης και την άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Η ΔΥΠΑ υπηρετεί σταθερά τον πολίτη, στηρίζει καθημερινά τους ανέργους και εργάζεται με αφοσίωση, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία.

Ωστόσο, η προστασία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Συμπεριφορές βίας, εκφοβισμού και απειλών δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ θα εξαντλεί πάντα κάθε νόμιμο μέσο για την περιφρούρηση του προσωπικού της και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της».