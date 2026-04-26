Ανήλικοι λήστευαν περίπτερα και βενζινάδικα στα νότια προάστια – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στη σύλληψη δύο ανήλικων για ληστείες σε περίπτερα και βενζινάδικα στα νότια προάστια προχώρησε η Αστυνομία. Εκτός από τους ανήλικους η αστυνομία συνέλαβε και τους γονείς τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι ανήλικοι 16 και 17 ετών, έβαζαν στο στόχαστρο περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων και δρούσαν κυρίως πρώτες πρωινές ώρες που παρατηρείται μειωμένη κυκλοφορία πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 16χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγιζε πεζός και με την απειλή μεταλλικού πιστολιού ή μαχαιριού εξανάγκαζε τα θύματα να του παραδώσουν τις εισπράξεις του καταστήματος ή προϊόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνεργάτης του, παρέμενε σε κοντινή απόσταση κρατώντας τσίλιες, ενώ εξασφάλιζε και την άμεση διαφυγή τους, ως οδηγός του δικύκλου που χρησιμοποιούσαν. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε πως οι δύο ανήλικοι εμπλέκονται σε έξι ληστείες και μία κλοπή μοτοσικλέτας.

Η σύλληψη τους έγινε πριν λίγες μέρες όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν να κινούνται πεζή. Στη θέα τους, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι πέταξαν στο έδαφος τα κράνη τους, ενώ ο 16χρονος πέταξε μία κουκούλα τύπου «full-face».

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να ακινητοποιήσουν τον 17χρονο, εκείνος αντιστάθηκε, απωθώντας τους, με γροθιές και λακτίσματα.

Από το συμβάν, τραυματίστηκε στη μέση ένας αστυνομικός και μετέβη στο «401», όπου διεγνώσθη με οσφυαλγία μυοσκελετικού τύπου και αποχώρησε αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή και μία χαντζάρα 57 εκατοστών, ενώ σε πάρκο έναντι της συμβολής των Λεωφόρων Καλαμακίου και Θεομήτορος στον Άλιμο, εντοπίσθηκε, καθ’ υπόδειξη του 17χρονου και κατασχέθηκε, μία μεταλλική απομίμηση πιστολιού που δέχεται καψύλλια κρότου.