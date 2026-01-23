Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζει ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

«Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια» τονίζει ο πατέρας της άτυχης 56χρονης καθηγήτριας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στην Άνω Γλυφάδα, όπου καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο που παρέσυραν τα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας την Τετάρτη (21.01.2026).

Η αδικοχαμένη καθηγήτρια βρήκε φρικτό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στο σπίτι της στην Άνω Γλυφάδα. Εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων να την απεγκλωβίσουν, άφησε την τελευταία της πνοή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του πατέρα της, που θρηνεί το παιδί του «ράγισαν καρδιές»: «Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια».

«Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσω νύφη. Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στην Γλυφάδα για την Χριστίνα Φωστέρη. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια, ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της», είπε ο πατέρας της 56χρονης μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Στην εκπομπή μίλησε και πατέρας μαθητή, για τον θάνατο της 56χρονης, αναφέροντας: «Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου εκεί. Δεν υπήρχε παιδί στο φροντιστήριο που να μην έχει αγάπη για την κα Φωστέρη. Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια. Ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Επειδή έβλεπε τον γιο μου που ήταν τρομερός στον λόγο, του είπε δεν θα πας νομική, θα πας να γίνεις ιστορικός, ιστορία και αρχαιολογία. Και όντως αυτό έκανε ο γιος μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού

Σπαραγμός και στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας όταν προσπαθούσε να ασφαλίσει τα σκάφη και παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα την Τετάρτη.

Η εκκλησία «πλημμύρισε» από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο λιμενικό, πατέρα ενός 9χρονου παιδιού.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Τρύφων Κοντιζάς.

Λίγο νωρίτερα από τις σοκαριστικές στιγμές που στοίχισαν τη ζωή του, ο 53χρονος είχε απεγκλωβίσει στην ίδια περιοχή, ένα παιδί που κινδύνευε.