Το σκεπτικό της επιτροπής για το άνοιγμα των σχολείων από τις 10 Ιανουαρίου παρουσίασε κατά την αποψινή ενημέρωση στο υπουργίο Υγείας, η καθηγήτρια παιδιατρικής Βάνα Παπαευαγγέλου.

Όπως είπε, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, κάτι που είναι εμφανές από την έκρηξη των κρουσμάτων και την υψηλή μεταδοτικότητα αυτής της παραλλαγής, συζήτησε τις αλλαγές της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας της Όμικρον και ανασκόπησε τα δεδομένα από τα κρούσματα σε παιδιά την περίοδο που ήταν ανοιχτά τα σχολεία, από τον Σεπτέμβριο δηλαδή μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Η επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση και θα επανεξετάζει συνεχώς τα δεδομένα, τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου αλλά εκτίμησε ότι «όλα θα πάνε καλά με βάση τα όσα έχουμε δει έως τώρα από τα ανοιχτά σχολεία».

Επισήμανε ότι στην Ελλάδα ήδη ακολουθείται ένα από τα πιο εντατικά και επιτυχημένα πρωτόκολλα διεθνώς, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου να μην παρατηρηθεί σημαντική διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία.

Ο κορονοϊός και τα στοιχεία για τα παιδιά

Μάλιστα ανέφερε ότι το 84% των κρουσμάτων στα παιδιά εντοπίστηκαν από τα self test τα οποία προσέφεραν σημαντική υπηρεσία καθώς «τα παιδιά αυτά αν και ασυμπτωματικά απομονώθηκαν εγκαίρως από τον χώρο του σχολείου». Όπως προσέθεσε, σε κάθε κρούσμα που εντοπίστηκε στα σχολεία τους τελευταίους 4 μήνες ο μέσος όρος άλλων κρουσμάτων ήταν 1,4.

Η ίδια έκανε ξεκάθαρο ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο χώρο του σχολείου αν φορούν τη μάσκα τους και συνεχίσουν να κάνουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο με βάση το πρωτόκολλο. «Αποφασίσαμε να γίνει ένας επιπλέον αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (rapid test ) από όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές 48 ώρες πριν ανοίξουν τα σχολεία» ανέφερε.

Μιλώντας για την παραλλαγή Όμικρον, η κυρία Παπαευαγγέλου είπε ότι πλέον γνωρίζουμε αρκετά περισσότερα που αφορούν την εξαιρετικά μεγάλη μεταδοτικότητα της αλλά και ότι είναι βραχύτερη η επώαση αλλά και η διάρκεια νόσησης, η οποία νόσηση είναι ηπιότερη ιδίως στους εμβολιασμένους που έχουν μικρότερη πιθανότητα να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Επίσης, όπως τόνισε, δεν υπάρχει καμία ένδειξη προς το παρόν για σοβαρή νοσηρότητα από την Όμικρον στα παιδιά.

Όπως εξήγησε, όσο διαρκεί η εκρηκτική αύξηση της Όμικρον στη χώρα μας θα αναπροσαρμοστούν τα πρωτόκολλα εφαρμογής και σε εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όλοι λοιπόν θα κάνουν πλέον 2 αυτοδιαγνωστικά τεστ κάθε εβδομάδα.

Επίσης ο εντατικός καθημερινός έλεγχος εφόσον υπάρχει πλέον κρούσμα στην τάξη, θα αφορά ολόκληρη την τάξη και για πέντε ημέρες θα περιλαμβάνει 5 rapid test για ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς και 3 test για εμβολιασμένους μαθητές και καθηγητές.

Το σκεπτικό της επιτροπής, όπως είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, ήταν η διατήρηση της λειτουργίας των σχολείων, κάτι που συμβαίνει πλέον στις περισσότερες χώρες.

Άνοιγμα σχολείων: Αναλυτικά πώς θα γίνει

Κανονικά θα ξεκινήσουν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, αλλά με επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου, επισήμανε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την ανακοίνωση των σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων. Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, όπως στα Πανεπιστήμια και τα ΙΕΚ, παραμένουν ως έχουν.

Τρεις είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που συντελούνται, οι οποίες βασίζονται στην ενταντικοποίηση των ελέγχων:

1. Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test αντί για δύο. Τα test θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.

2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό προστίθεται, ανέφερε η κτρία Κεραμέως, εξαιτίας της μεγάλης μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι σε όλο το τμήμα, και όχι μόνο στους μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο radip και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπειδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Η κυρία Κεραμέως εκτίμησε ότι αναμένονται πολλά κρούσματα το επόμενο διάστημα, υπενθυμίζοντας πως η ημέρα με τα περισσότερα κρούσματα στα σχολεία την προηγούμενη περίοδο ήταν η 13η Σεπτεμβρίου, η πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, που τα παιδιά προέρχονταν από μία περίοδο διακοπών.

Η ίδια επισήμανε ότι στο σχολείο παρέχεται ένα «προστατευτικό πλαίσιο» και είπε πως «τα παιδιά ήταν περισσότερο ασφαλή στο σχολείο, απ’ ό,τι εκτός αυτού».

