Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική: Οι βροχές μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους – Δείτε βίντεο

Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσαν σε όλη την Αττική οι βροχές που ξεκίνησαν να πέφτουν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025).

Οι βροχές εκδηλώθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, βρίσκοντας σχετικά απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Για ακόμη μία φορά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ οι πεζοί πάλευαν για να μην βραχούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους πολλούς δρόμους που καταγράφηκαν πλημμύρες ήταν και η Πειραιώς. Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τον δρόμο στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Πέτρου Ράλλη καθώς υπήρξε συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού.

Λίγη ώρα μετά απέκλεισαν και το ρεύμα προς Ομόνοια, από το ύψος της Παναγή Τσαλδάρη. Συνεργεία του δήμου βρέιθηκαν επί ποδός με αποτέλεσμα να αντλήσουν τα νερά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από λίγες ώρες και τα 2 ρεύματα δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr: