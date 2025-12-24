Ελλάδα

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική: Οι βροχές μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους – Δείτε βίντεο

Οι σφοδρές βροχές προκάλεσαν μποτιλιάρισμα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Πειραιώς
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Βροχή
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσαν σε όλη την Αττική οι βροχές που ξεκίνησαν να πέφτουν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025).

Οι βροχές εκδηλώθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, βρίσκοντας σχετικά απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Για ακόμη μία φορά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ οι πεζοί πάλευαν για να μην βραχούν.

Ανάμεσα στους πολλούς δρόμους που καταγράφηκαν πλημμύρες ήταν και η Πειραιώς. Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τον δρόμο στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Πέτρου Ράλλη καθώς υπήρξε συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού.

Λίγη ώρα μετά απέκλεισαν και το ρεύμα προς Ομόνοια, από το ύψος της Παναγή Τσαλδάρη. Συνεργεία του δήμου βρέιθηκαν επί ποδός με αποτέλεσμα να αντλήσουν τα νερά.

Μετά από λίγες ώρες και τα 2 ρεύματα δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:

  1. Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) τις πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπερ/μένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
  2. Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
201
147
118
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo