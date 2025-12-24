Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική: Οι βροχές μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους – Δείτε βίντεο

Κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσαν σε όλη την Αττική οι βροχές που ξεκίνησαν να πέφτουν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025).
Οι βροχές εκδηλώθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, βρίσκοντας σχετικά απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Για ακόμη μία φορά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ οι πεζοί πάλευαν για να μην βραχούν.
Ανάμεσα στους πολλούς δρόμους που καταγράφηκαν πλημμύρες ήταν και η Πειραιώς. Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν τον δρόμο στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Πέτρου Ράλλη καθώς υπήρξε συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού.
Λίγη ώρα μετά απέκλεισαν και το ρεύμα προς Ομόνοια, από το ύψος της Παναγή Τσαλδάρη. Συνεργεία του δήμου βρέιθηκαν επί ποδός με αποτέλεσμα να αντλήσουν τα νερά.
Μετά από λίγες ώρες και τα 2 ρεύματα δόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:
- Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) τις πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπερ/μένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
- Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.