Ανοιχτά σχολεία την Τετάρτη στην Αττική αποφάσισε η Περιφέρεια – Κλειστά τα νυχτερινά

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την Τετάρτη (01.04.2026) σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Erminio.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio στην Αττική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

2. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

4. Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code. Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη.

Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν λόγω της κακοκαιρίας Erminio

Η επέλαση της κακοκαιρίας Erminio για 48 ώρες με επικίνδυνες, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους ίσως αναγκάσουν αρκετά σχολεία να κλείσουν αύριο Τετάρτη (01.04) και Πέμπτη (02.04).

Προς το παρόν, οι πρώτες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων ενόψει της κακοκαιρίας Erminio πάρθηκε από τον Δήμο Μεγίστης και αφορά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την προσεχή Πέμπτη 2 Απριλίου για προληπτικούς λόγους με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επιπλέον, στη Ρόδο θα κλείσουν αύριο Τετάρτη (01.04) όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στην Αττική οι αποφάσεις για την λειτουργία των σχολείων θα γίνει μετά τη σύσκεψη που θα γίνει το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεωργίου Χαρτζημάρκου, κλειστά θα είναι αύριο, Τετάρτη (01.04) τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες σε 13 περιοχές

Ήπιο -μέχρι στιγμής- (31.03.2026) το πέρασμα της κακοκαιρίας Erminio από την χώρα μας καθώς η κορύφωσή του αναμένεται το 48ωρο Τετάρτης – Πέμπτης φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για δύο χαμηλά βαρομετρικά που θα χτυπήσουν την χώρα μας από αύριο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πιο «επικίνδυνες» περιοχές καθώς αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού. Καταιγίδες και βροχές αναμένονται και στην Αττική, μία από τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως το κρίσιμο 48ωρο είναι Τετάρτης – Πέμπτης καθώς πέρα από καταιγίδες και βροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, θα υπάρχουν και τοπικές εξάρσεις.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο, οι περιοχές που θα δεχθούν το περισσότερο νερό είναι το Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησος, δυτική – ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Θεσσαλία, Σποράδες, κεντρικό – βόρειο – ανατολικό Αιγαίο.

Από την άλλη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως το φαινόμενο της σύγκλισης των ανέμων θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Live η ένταση των ανέμων:

Σχετικά με το φαινόμενο, ο μετεωρολόγος εξηγεί πως θα εκδηλωθεί όταν βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι θα συναντηθούν στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια και θα είναι επίμονα, ειδικά όπου θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της σύγκλισης.

Η ΕΜΥ πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, προειδοποιεί και για χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ αλλά και πυκνά χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Που θα χιονίσει τις επόμενες ώρες: