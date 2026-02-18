Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Αιγύπτιου που δραπέτευσε από τα δικαστήρια – Πώς κατάφερε να ξεφύγει

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τον 20χρονο Αιγύπτιο που δραπέτευσε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2/26) ενώ την ίδια ώρα, αναζητούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αλλοδαπός διέφυγε από την προσοχή των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος Αιγύπτιος, είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί για την απέλασή του.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, δεν φορούσε χειροπέδες ενώ κάποια στιγμή, διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και άρχισε να τρέχει στους χώρους των δικαστηρίων.

Πέρασε μέσα από το παρκάκι που βρίσκεται στους προαύλιους χώρους της πρώην Σχολής Ευελπίδων και εξαφανίστηκε στα στενά της Αθήνας.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ που βρέθηκαν στο σημείο, άρχισαν να τον αναζητούν προς όλες τις κατευθύνσεις ενώ από κάμερες ασφαλείας αναζητείται το δρομολόγιο διαφυγής του.