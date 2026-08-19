Αντίρριο: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι – Τραπέζια και καρέκλες εκτοξεύονταν δεξιά και αριστερά

Σκηνές έντασης την ώρα που ένα πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στο Αντίρριο. Παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τη συμπλοκή!

Από τον άγριο καβγάς στο πανηγύρι στο Αντίρριο, το γλέντι μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε αρένα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του npress.gr, όλα ξεκίνησαν όταν παρέα Πατρινών ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα ντόπιων Ρομά, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και τους εμπλεκόμενους να πιάνονται στα χέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πανηγύρι βρισκόταν κανονικά σε εξέλιξη και η ορχήστρα έπαιζε κλαρίνα.

Ξαφνικά επικράτησε αναστάτωση, καθώς άρχισαν να εκτοξεύονται τραπέζια και καρέκλες, προκαλώντας την έκπληξη αλλά και την ανησυχία των υπόλοιπων παρευρισκομένων.

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Η ένταση διήρκεσε για αρκετές στιγμές, με τον χώρο του πανηγυριού να αναστατώνεται πλήρως και αρκετό κόσμο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε μια βραδιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή κυλούσε σε εορταστικό κλίμα.