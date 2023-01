Προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media και δείχνει κόσμο να έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας και να διαμαρτύρονται για την… προφυλάκιση του Άντριου Τέιτ. Πρόκειται για τον μισογύνη Tik Toker και πρώην kickboxer που συνελήφθη στα τέλη του 2022 για sex trafficking, βιασμό και οργανωμένο έγκλημα.

Βίντεο, που τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν δεκάδες – ενδεχομένως και εκατοντάδες νέους – να έχουν συγκεντρωθεί στην «καρδιά» της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, και να διαδηλώνουν για την αποφυλάκιση του Άντριου Τέιτ. Όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω βίντεο, έκαναν και πορεία προς την Ερμού φωνάζοντας το σύνθημα «απελευθερώστε τον TopG (σ.σ. το παρατσούκλι του Τέιτ)».

Σε αναρτήσεις έγιναν στα social media μετά τη συγκέντρωση, υποστηρίζεται ότι στο Σύνταγμα και την Ερμού μαζεύτηκαν τουλάχιστον 500 άτομα. Κάποιοι χρήστες ωστόσο γράφουν ότι η πορεία για τον Άντριου Τέιτ ήταν για τρολάρισμα.

Δείτε βίντεο:

Andrew Tate protest in Greece. 15/1/23 #FreeTopG pic.twitter.com/D6N9LlBHUI

People showing genuine love for Andrew Tate during a protest in Athens, Greece. #FreeTopG pic.twitter.com/0VvOU8KqVW