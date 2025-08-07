Συμβαίνει τώρα:
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής: Έδεμ Φαλήρου, Μικρολίμανο και ακτή Σουνίου ανάμεσα τους

Οι προϋποθέσεις για την κολύμβηση στις συγκεκριμένες ακτές - Τα μέτρα που αποφασίστηκαν για τις απαγορευμένες περιοχές
Θάλασσα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται η κολύμβηση σε 13 ακτές της Αττικής στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου 2025 και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αναφέρει το iatropedia.gr.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο: «Η ποιότητα των υδάτων σε ορισμένες ακτές της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για ανθρώπινη έκθεση μέσω κολύμβησης».

Πού απαγορεύεται η κολύμβηση

Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:

  • Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση).
  • Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης.
  • Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
  • Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση.
  • Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου.
  • Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  • Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».
  • Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων.
  • Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων.
  • Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου).
  • Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου.
  • Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις.
  • Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.

Εξαίρεση αποτελεί η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ η οποία δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.

Η απόφαση βασίζεται σε υγειονομικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις που αφορούν ρύπανση, λύματα, βιομηχανικά κατάλοιπα και μειωμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού των υδάτων.

Τα μέτρα στις απαγορευμένες θαλάσσιες περιοχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες -σύμφωνα πάντα με την ίδια εγκύκλιο- καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα εξής μέτρα:

  • Τοποθέτηση εμφανών προειδοποιητικών πινακίδων στις απαγορευμένες ακτές.
  • Διαρκής επιτήρηση από Δήμους, Περιφέρεια, Λιμενικές Αρχές, ΕΟΤ και τοπικούς φορείς.
  • Καθαριότητα και υγειονομική ασφάλεια στις υπόλοιπες παραλίες που παραμένουν ανοιχτές.
  • Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων, με περιοδικές δειγματοληψίες και ανάλυση δεδομένων.

Το υπουργείο καλεί τους πολίτες:

  • Να αποφεύγουν την κολύμβηση στα παραπάνω σημεία, ακόμα κι αν η απαγόρευση δεν είναι εμφανής.
  • Να συμβουλεύονται τα επίσημα δελτία και τις σχετικές ανακοινώσεις Δήμων και Περιφέρειας.
  • Να καταγγέλλουν την έλλειψη σήμανσης ή παραβιάσεις των μέτρων στις Λιμενικές Αρχές.

Η απόφαση αποτελεί πράξη πρόληψης και δημόσιας υγειονομικής πολιτικής.  Το Υπουργείο Υγείας, μέσα από την εγκύκλιο, διαμηνύει πως η εφαρμογή των μέτρων θα επανεξετάζεται ανάλογα με τις περιβαλλοντικές εξελίξεις.

