Έντονη κινητικότητα σημειώνεται τις τελευταίες ώρες, τόσο στο στράτευμα όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, εξαιτίας της εξαγγελίας για τουρκικές έρευνες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία και απαντά στην Τουρκία σε όλα τα μέτωπα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Ελλάδα και Κύπρος, εξέδωσαν από κοινού αντί-Navtex στην ίδια περιοχή με εκείνη για την οποία εξέδωσε χθες η Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, ο υδατογραφικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

ZCZC HA90

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN

Από χθες, ελληνικά πολεμικά έσπευσαν στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση και απόλυτη ετοιμότητα, σημειώνοντας πως η επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας είναι μονόδρομος. Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ.

Πηγή: OnAlert.gr