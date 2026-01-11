Απάντηση Καρυστιανού στις αντιδράσεις για το νέο κόμμα: «Η κοινωνική αφύπνιση είναι ο μόνος τρόπος για δικαίωση»

Έντονες είναι οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις για την ανακοινωθείσα πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει πολιτικό φορέα, ενώ απάντηση και ταυτόχρονα κάλεσμα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να συμπαραταχθούν στο πολιτικό εγχείρημά της, απηύθυνε η ίδια μετά τις αντιδράσεις τους στη δημιουργία κόμματος.

«Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων εξ’ αυτών στην οργάνωση κινήματος κατά της διαφθοράς, που σκότωσε τα παιδιά μας και ασελγεί πάνω στη μνήμη τους συγκαλύπτοντας τα εγκλήματα που τους στέρησαν τη ζωή. Είναι παραπάνω από φανερό ότι η κοινωνική αφύπνιση είναι ο μόνος τρόπος για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών. Για να μην το πράττουν όλοι, προφανώς έχουν δικούς τους λόγους, που εκ των πραγμάτων αδυνατώ να συμμεριστώ», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην Καθημερινή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Mega, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ιδρυτικό μέλος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών, ανέφερε πως: «Θα πρέπει να υποστεί και κάποιον λιθοβολισμό που θα δεχθεί από όλους τους φορείς. Μόνη της το επέλεξε, δεν είναι γνώστης κανένας όλων των κινήσεων που έχει κάνει».

Για την κυβέρνηση το κόμμα Καρυστιανού, θα κριθεί από τις θέσεις και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι δεν πιστεύει στα μόνο πρόσωπα κόμματα: «Οι πλήρες αφορισμοί και ο μηδενισμός δεν είναι θέσεις. Είναι η επανεμφάνιση μιας ακραίας λαϊκίστικης λογικής που τη ζήσαμε και την πληρώσαμε πολύ ακριβά. Η προαναγγελία, όπως χαρακτηρίστηκε για κόμμα από την κυρία Καρυστιανού, δεν αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αυτό που θα κριθεί είναι οι προτάσεις και οι θέσεις όλων όσων επιθυμούν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών».

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζοντας τις εξελίξεις επισημαίνει ότι κόμματα μεσσίες δεν μπορούν να κυβερνήσουν και όπως σημειώνουν, ρίχνουν νερό στον μύλο της Νέας Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γκλαβίνας, σχολίασε πως: «Η άσκηση εξουσίας είναι μια πολύ πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι έχει μια αναφορά περισσότερο σε συντηρητικά κοινά, μπορεί να πει κανείς αυτό».

Η Κουμουνδούρου, στον απόηχο της διαγραφής Φαραντούρη, εκφράζει την αντίθεσή της σε απολιτικές και αντιπολιτικές λογικές απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, όπως τονίζει.

Σε δηλώσεις του o Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνει πως: «Θα κάνει αυτό που θέλει και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μπλέκει πολιτικά».

«Η κυρία Καρυστιανού κατεβαίνει, δικαίωμά της είναι να κάνει. Εγώ αυτό που δεν αντέχω, είναι μια διάχυτη και υπερπρομοταρισμένη από συναδέλφους μας δημοσιογράφους, σχεδόν όλου του φάσματος, αντίληψη ότι έρχονται οι καθαροί να διώξουν τους βρώμικους», είπε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη.

Στο μικροσκόπιο των δημοσκοπήσεων βρίσκονται τα κόμματα που αναμένεται να συγκροτηθούν.

Ο Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας MARC, τόνισε: «Είναι τελείως διαφορετικό να μετράς τη συμπάθεια για μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και τελείως διαφορετικό τη μετατροπή ενός τέτοιου κινήματος σε πολιτικό κόμμα».

Οι αναλύσεις και οι συζητήσεις για το υπό διαμόρφωση νέο πολιτικό σκηνικό θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.