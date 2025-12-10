Απατεώνες επικαλούνται τα μαιευτήρια «Έλενα» και «Αλεξάνδρα» σε fake αναρτήσεις – Η ανακοίνωση των νοσοκομείων

Δύο δημόσια μαιευτήρια της Αθήνας εφιστούν την προσοχή του κόσμου για περιπτώσεις εξαπάτησης που καταγράφονται στα social media.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η κοινή Διοίκηση των μαιευτηρίων «Έλενα» και «Αλεξάνδρα», αναφέρει πώς είναι απολύτως ψευδείς, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -κυρίως στο Facebook- που επανακοινοποιήθηκαν από εκατοντάδες χρήστες και αφορούσαν πρόσκληση για αποστολή ειδών για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά, που φιλοξενούνται σε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» του Γ.Ν.Μ. «Έλενα Ελ. Βενιζέλου» – «Αλεξάνδρα».

«Σας γνωρίζουμε ότι στο νοσοκομείο δεν φιλοξενούνται βρέφη πέρα από κάποιες ελάχιστες ημέρες, όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση με το ίδιο ακριβώς κείμενο εμφανίζεται κατά περιόδους σε διάφορα profile στο Facebook τα τελευταία χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός δημιουργός του κειμένου. Έτσι και τις τελευταίες ημέρες, επώνυμοι και ανώνυμοι χρήστες του διαδικτύου έπεσαν θύματα αυτής της απάτης.

«Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» και προφανώς καμία ανάγκη συγκέντρωσης ειδών για αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι για μια φορά ακόμα να διαψεύσουμε κατηγορηματικά το περιεχόμενο αυτών των «fake» αναρτήσεων οι οποίες ακόμα κι αν γίνονται με καλή πρόθεση από ανυποψίαστους συμπολίτες μας δημιουργούν μια ψευδή και δυσφημιστική εικόνα για τα Νοσοκομεία μας και το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν τα νεογνολογικά τους τμήματα και οι κοινωνικές τους υπηρεσίες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: iatropedia.gr