Απέδρασε κρατούμενος από την διεύθυνση Εγκληματολογικών – Συνελήφθη μετά από λίγο

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από την διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην Πέτρου Ράλλη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση του κρατουμένου στις 11.30 το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026) παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο άνδρας ωστόσο λίγο μετά συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καθώς είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Πρόκειται για έναν άνδρα 55 ετών από τη Μολδαβία ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Είχε μεταφερθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για να γίνει φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση του και στη συνέχεια να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.