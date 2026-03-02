Απέπλευσαν οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο

Όπως είπε νωρίτερα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου, οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που αναμένονται να φτάσουν την Τρίτη (3/3/26) στην Κύπρο, θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, στόχος της ανάπτυξης αυτής με τις ελληνικές φρεγάτες και τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του Αεροδρομίου Πάφου, στην Κύπρο.

Η φρεγάτα Ψαρά, υπενθυμίζεται ότι είναι εξοπλισμένη με το ελληνικής κατασκευής σύστημα αντι-drone, «Κένταυρος» ενώ η φρεγάτα «Κίμων» που είναι η πρώτη ελληνική Belharra έχει προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και ικανότητες αεράμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι 4 ελληνικά F16 προσγειώθηκε νωρίτερα στην Κύπρο ενώ αύριο Τρίτη (3/3/26) θα βρεθεί εκεί ο Νίκος Δένδιας συνοδεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτρη Χούπη.