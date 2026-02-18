Απεργία ταξί: Κίτρινη αυτοκινητοπομπή προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» – «Είμαστε ξανά στον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον»

Στους δρόμους βγήκαν και σήμερα (18.02.2026) οι οδηγοί των ταξί της Αττικής, οι οποίοι βρίσκονται σε απεργία από την Τρίτη, αντιδρώντας, κυρίως, για το άρθρο 52 του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν για νέες απεργίες και κινητοποιήσεις διαρκείας αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, στις λεωφορειολωρίδες και αν δεν ικανοποιηθούν τα υπόλοιπα αιτήματά τους. Οι οδηγοί κατέκλυσαν νωρίτερα τη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της Σπύρου Πάτση μέχρι την πλευρά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσά τους ο Μήνας Σιούτης ο οποίος είπε στο Orange Press Agency ότι «είμαστε ξανά στο δρόμο, για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και για την κοινωνία. Ειδικά η Αττική χωρίς ταξί, είναι ψωμί χωρίς αλεύρι».

Κατά τον ίδιο, οι επιβάτες υποστηρίζουν τα αιτήματά τους και «θέλουν το παραδοσιακό ταξί». Το βασικότερο πρόβλημα, όπως λέει, «είναι η υποκλοπή του έργου από τα ΙΧ με οδηγό, τα βαν, τις εφαρμογές. Μετά είναι η ηλεκτροκίνηση, δεν υπάρχει καμία υποδομή, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Έχω ταξί plug-in και όταν θέλω να φορτίσω κάνω τρεις ώρες, οπότε χάνουμε και τον χρόνο μας και χρήματα και ο πελάτης δεν εξυπηρετείται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του ο κ. Φώτης σημειώνει ότι «είναι μια μέρα κινητοποιήσεων για ταξί όλης της Ελλάδος. Εμείς θα οδεύσουμε συντεταγμένα προς το υπουργείο Συγκοινωνιών, ελπίζω ο κ. Κυρανάκης αν μας δεχθεί για να ακούσει τα δίκαια αιτήματά μας. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, το άρθρο 53 πρέπει να φύγει από τη μέση και να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός ας γνεύσει θετικά για την όλη ιστορία, για να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις γιατί είναι σε βάρος και των πολιτών και της δικής μας οικονομικής κατάστασης».

Οι οδηγοί με τα ταξί τους ξεκίνησαν πορεία προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις.

Αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, θα γίνει νέα συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία χωρίς οχήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου ενώ η απεργία αναμένεται να λήξει την Παρασκευή, στις 06:00 το πρωί.