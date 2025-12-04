Ελλάδα

Απεργία ταξί: Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή οι κινητοποιήσεις

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί μάλιστα και για νέα απεργία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων
Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί παρατείνοντας μέχρι την Παρασκευή (5/12), την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί μάλιστα και για νέα απεργία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

