Απεργία ταξί: Στο υπουργείο Μεταφορών οι οδηγοί με καπνογόνα και αντίσκηνα

Στο υπουργείο Μεταφορών θα κατασκηνώσουν έως το πρωί της Πέμπτης 04.12.2025 οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν νέα 48ωρη απεργία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί τονίζει ότι «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου» με τα συναρμόδια υπουργεία, επισημαίνοντας πως βασικά ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινής λειτουργίας του κλάδου παραμένουν άλυτα εδώ και μήνες και έτσι έχει αποφασιστεί 48ωρη απεργία που ξεκίνησε με κινητοποιήσεις σήμερα, Τρίτη, 02.12.2025.

Παρά τις συνεχείς συζητήσεις και τα νομοσχέδια που έχουν περάσει, οι οδηγοί υποστηρίζουν ότι το μόνο που έλαβαν ήταν «παρατάσεις και υπομονή».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ζητά άμεση συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, ο κλάδος θα προχωρήσει σε απεργία διαρκείας – εξέλιξη που αναζωπυρώνει τη σύγκρουση των δύο πλευρών. Έξω από το Υπουργείο έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η απεργία, η οποία πραγματοποιείται υπό την ομπρέλα της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Πέμπτης, ενδέχεται πλέον να παραταθεί λόγω των νέων δεδομένων.

Λόγω της προγραμματισμένης πορείας των ταξί που πραγματοποιούν 48ωρη απεργία, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διαδρομή:

Λεωφόρος Αθηνών – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνης – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Λεωφόρος Μεσογείων – Υπουργείο Μεταφορών.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: