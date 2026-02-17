Συμβαίνει τώρα:
Απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» για 3 ημέρες τραβούν οι οδηγοί στην Αττική
Απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» για 3 ημέρες τραβούν οι οδηγοί στην Αττική – Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

Μηχανοκίνητη πορεία των ταξί στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί προς το υπουργείο Μεταφορών
Ταξί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για 3 ημέρες, καθώς οι οδηγοί ξεκίνησαν νέα απεργία από σήμερα, Τρίτη 17.02.2026, στις 06:00, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια δύο ημερών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, η απεργία στην Αττική θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη 19.02.2026 και μάλιστα, σήμερα στις 10:30 θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας, με τα ταξί τους να κινούνται από τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Σπύρου Πάτση έχοντας κατεύθυνση το υπουργείο Μεταφορών.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, απεργία έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν επίσης με απεργία διαρκείας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής έως και την ψήφισή του, εφόσον όπως τονίζουν, δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ:

  • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση
  • Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό,
  • ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
  • Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί.

Τέλος, το ΣΑΤΑ ενημερώνει τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του Συνδικάτου στο 210 52 39 524.

