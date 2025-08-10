Ελλάδα

Από ρεκόρ σε ρεκόρ το ΤΖΟΚΕΡ που κληρώνει απόψε 23,5 εκατομμύρια ευρώ

Κατάθεση δελτίων έως τις 21:30 στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή στο opaponline.gr
Το θερμόμετρο του ΤΖΟΚΕΡ χτυπάει «κόκκινο», με 23,5 εκατομμύρια ευρώ να περιμένουν έναν ή περισσότερους μεγάλους νικητές στην αποψινή κλήρωση. Το ποσό ρεκόρ, το οποίο έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 42 συνεχόμενα τζακ ποτ, αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι στην ιστορία του.

H μεγάλη κλήρωση θα διεξαχθεί απόψε στις 22:00, με την κατάθεση δελτίων να ολοκληρώνεται μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση, είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν τα 23,5 εκατομμύρια ευρώ του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση και με ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ, όσο και μέσω διαδικτύου. Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Τέσσερις τυχεροί 5άρηδες στην τελευταία κλήρωση

Εκτός από το ιστορικό τζακ ποτ, οι παίκτες διεκδικούν και τα έπαθλα των 100.000 ευρώ, τα οποία μοιράζει το ΤΖΟΚΕΡ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

Η κλήρωση της περασμένης Πέμπτης μπορεί να μην ανέδειξε μεγάλο νικητή, βρέθηκαν όμως τέσσερις τυχεροί 5άρηδες, που κέρδισαν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

