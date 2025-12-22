Από τον Ιανουάριο τα πρώτα «ραβασάκια» για παραβάσεις που έπιασαν οι «έξυπνες» κάμερες – Πώς θα κάνετε ένταση

Σε λίγες ημέρες ξεκινά η αποστολή των πρόστιμων για παραβάσεις που έπιασαν οι «έξυπνες» κάμερες» σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μίλησε σήμερα (22.12.2025) στο ΕΡΤnews αναφέροντας πως οι πρώτοι παραβάτες θα δουν τα πρόστιμα στα μέσα του Ιανουαρίου καθώς μέσα σε 4 ημέρες οι «έξυπνες» κάμερες κατάφεραν να τσακώσουν τουλάχιστον 2.5000 παραβάσεις. Αν και η πιθανότητα το ΑΙ να πιάσει το παραμικρό παράπτωμα είναι τεράστια, οι Αθηναίοι οδηγοί φαίνεται πως ακόμη δεν έχουν συμμορφωθεί.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό», ανέφερε ο υπουργός.

Στη συνέχεια έδωσε διευκρινήσεις για το πως μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση.

«Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», τόνισε.

«Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

«Πρωταθλήτρια παραβάσεων η Συγγρού»

Από τα 8 σημεία που θα λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις κινητού και ζώνης και περίπου 800 παραβιάσεις ορίου ταχύτητας με όριο τα 90km/hr.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Εξήγησε παράλληλα ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός.

«Στη Συγγρού με τις νέες κάμερες διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο του χέρια στο κινητό», ανέφερε.

«Ελπίζω μέσα Γενάρη να έχουμε υπογράψει πλέον με τις εταιρείες που παίρνουν τον διαγωνισμό για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τότε οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας.

Σχετικά με τις λεωφορειολωρίδες, τρέχει διαγωνισμός για 600 κάμερες.

«Συνεπώς πολύ σύντομα θα δούμε τις λεωφορειολωρίδες να αδειάζουν. Και αυτό το λέω γιατί ειπώθηκε και στη Βουλή όταν περάσαμε τον Δεκέμβριο το νομοσχέδιο ότι δεν φροντίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κι όμως, όταν βάζεις κάμερες και τελικά με αυτό τον τρόπο καταφέρνεις να αδειάσεις μια λεωφόρο λωρίδα, στην ουσία πετυχαίνεις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.