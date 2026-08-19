Απόκοσμες εικόνες από την Κίμωλο: Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε το νησί – Το φαινόμενο sea smoke

Ένα ασυνήθιστο σκηνικό εμφανίστηκε στις Κυκλάδες, όπου πυκνή ομίχλη σκέπασε αρκετά νησιά, και ιδιαίτερα την Κίμωλο. Κάτοικοι και επισκέπτες κατέγραψαν το φαινόμενο με τα κινητά τους, με ολόκληρα νησιωτικά τοπία να χάνονται μέσα σε λευκό πέπλο.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες της Eurokinissi από την Κίμωλο όπου η ομίχλη είχε καλύψει το τοπίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φαινόμενο καταγράφηκε και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Το φαινόμενο sea smoke

Η πυκνή αυτή ομίχλη οφείλεται στο φαινόμενο sea smoke. Αυτό συμβαίνει όταν ψυχρότερος αέρας περνά πάνω από σημαντικά θερμότερο νερό. Η θερμότητα της θάλασσας προκαλεί εξάτμιση νερού, αυξάνοντας γρήγορα την υγρασία στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο υγρός αέρας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη θάλασσα ψύχεται, καθώς αναμειγνύεται με τον ψυχρότερο αέρα και οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε πολύ μικρά σταγονίδια, σχηματίζοντας ομίχλη.