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Απόκοσμες εικόνες από την Κίμωλο: Πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε το νησί – Το φαινόμενο sea smoke

Ασυνήθιστο σκηνικό στις Κυκλάδες
Ομίχλη Κυκλάδες
Πυκνή ομίχλη σκέπασε τις Κυκλάδες και ιδιαίτερα την Κίμωλο εξαιτίας του φαινομένου Sea Smoke / ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ένα ασυνήθιστο σκηνικό εμφανίστηκε στις Κυκλάδες, όπου πυκνή ομίχλη σκέπασε αρκετά νησιά, και ιδιαίτερα την Κίμωλο. Κάτοικοι και επισκέπτες κατέγραψαν το φαινόμενο με τα κινητά τους, με ολόκληρα νησιωτικά τοπία να χάνονται μέσα σε λευκό πέπλο.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες της Eurokinissi από την Κίμωλο όπου η ομίχλη είχε καλύψει το τοπίο.

Το φαινόμενο καταγράφηκε και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Κίμωλος πυκνή ομίχλη
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Ομίχλη Κυκλάδες
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κίμωλος πυκνή ομίχλη
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Το φαινόμενο sea smoke

Η πυκνή αυτή ομίχλη οφείλεται στο φαινόμενο sea smoke. Αυτό συμβαίνει όταν ψυχρότερος αέρας περνά πάνω από σημαντικά θερμότερο νερό. Η θερμότητα της θάλασσας προκαλεί εξάτμιση νερού, αυξάνοντας γρήγορα την υγρασία στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Κίμωλος πυκνή ομίχλη
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κίμωλος πυκνή ομίχλη
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Κίμωλος πυκνή ομίχλη
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο υγρός αέρας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη θάλασσα ψύχεται, καθώς αναμειγνύεται με τον ψυχρότερο αέρα και οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε πολύ μικρά σταγονίδια, σχηματίζοντας ομίχλη.

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