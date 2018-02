Ήταν ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά επισκέφτηκε την έδρα του ΔΝΤ και συναντήθηκε με τον εκπρόσωπό του Τζέρι Ράις.

«Είχε την ευχαρίστηση να καλωσορίσω μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά στο ΔΝΤ σήμερα» έγραψε στο Twitter ο Τζέρι Ράις.

Και ανέβασε και μια φωτογραφία από τη συνάντηση

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ, συζήτησαν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Ελλάδας.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου, του εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ.

Had the pleasure to welcome a group of students from the University of Piraeus to the IMF today. Highly engaging discussion about #Greece’s challenges and opportunities. Thanks to Michalis Psalidopoulos, Greece representative at the IMF board, for the initiative of inviting them. pic.twitter.com/vT6bFopXqS

