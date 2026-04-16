Άρειος Πάγος: Αναληθές το πρωτοσέλιδο της «Εστίας» – Η δήλωση του παραιτηθέντα Αρεοπαγίτη

Στην ανακοίνωσή του Αρείου Πάγου παρατίθεται αυτούσια η δήλωση του εν λόγω Αρεοπαγίτη, ο οποίος κατονομάζεται στο δημοσίευμα, κ. Φώτιου Μουζάκη
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Άμεση υπήρξε η απάντηση του Αρείου Πάγου σε σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο συσχετίζει παραίτηση Αρεοπαγίτη με την προσφάτως αναβληθείσα δίκη για τα χαμένα βίντεο στα Τέμπη.

Με ανακοίνωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου,  κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος κάνει λόγο για αναληθές δημοσίευμα, που στερείται «ίχνους αλήθειας, κινούμενο εκτός νομικής πραγματικότητας και εκλαμβάνεται ως προσπάθεια τρώσης του κύρους της Δικαιοσύνης». 

Στην ανακοίνωσή του Αρείου Πάγου παρατίθεται αυτούσια η δήλωση του εν λόγω Αρεοπαγίτη, ο οποίος κατονομάζεται στο δημοσίευμα, κ. Φώτιου Μουζάκη, στην οποία ο ίδιος ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός, αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών, αποσυνδέοντας την παραίτηση του από τη δήλωση αποχής της Προέδρου της έδρας στη δίκη για τα χαμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Εκπροσώπου Τύπου του Αρείου Πάγου και η δήλωση του παραιτηθέντα Αρεοπαγίτη:

Επιπλέον, στην ανακοίνωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, αναφέρει πως «οι διασπειρόμενες υπόνοιες για τους λόγους οποιασδήποτε αποχώρησης δικαστικού λειτουργού από την υπηρεσία, παραβλέπουν ότι αυτή είναι καθαρά θέμα προσωπικών επιλογών, μη ανακοινώσιμων». 

