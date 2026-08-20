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Αργολίδα: Ταξί έπιασε φωτιά στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα
Ταξί καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά
argolikeseidhseis.gr
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Ολοσχερώς καταστράφηκε ταξί από φωτιά στην περιοχή Φούρνοι της Ερμιονίδας στην Αργολίδα, το πρωί της Πέμπτης (20.8.26).

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα το ταξί να καεί ολοσχερώς.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα. 

fotia taxi
argolikeseidhseis.gr

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Προανάκριση και έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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