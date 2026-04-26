Αρκαδία: Νεκρός διασώστης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Ο άνδρας εκτελούσε γεωργικές εργασίες στο Παρθένι Αρκαδίας όταν το τρακτέρ τούμπαρε και τον καταπλάκωσε
Τραγωδία συνέβη στην Αρκαδία το μεσημέρι της Κυριακής 26.04.2026, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Ο άτυχος άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ, έκανε αγροτικές εργασίες σε κτήματα στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας, εργαζόταν στο ΕΚΑΒ και εκείνη την ώρα εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα στο Παρθένι Αρκαδίας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοί του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

