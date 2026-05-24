Αρχάνες: Τσακώθηκαν και πυροβόλησε μέρα – μεσημέρι στο καφενείο

Από το περιστατικό, παρά την αναστάτωση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός - Παραδόθηκε στις αρχές ο δράστης
Ανανεώθηκε πριν 38 λεπτά
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δανάη Δαυλοπούλου
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 24.05.2026 στις Αρχάνες, όταν πυροβολισμοί αναστάτωσαν κατοίκους και περαστικούς σε κεντρικό σημείο του χωριού. Όλα ξεκίνησαν μέσα σε καφενείο της περιοχής, όπου δύο νεαροί άνδρες φέρονται να είχαν έντονο διαπληκτισμό για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η ένταση στο καφενείο ανέβηκε επικίνδυνα μέσα σε λίγα λεπτά και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από τους δύο νεαρούς αποχώρησε εξοργισμένος από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε κρατώντας όπλο και ακολούθησαν πυροβολισμοί που προκάλεσαν τρόμο στους θαμώνες και στους κατοίκους της περιοχής.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές, καθώς ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος να προστατευτεί, ενώ αρκετοί πίστεψαν πως υπήρχαν τραυματίες. Παρά την αναστάτωση, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται είτε στην τύχη, είτε σύμφωνα με πληροφορίες στο ενδεχόμενο το όπλο να έριχνε άσφαιρα πυρά, αναφέρει το CretaLive.

Το περιστατικό συνέβη μέρα μεσημέρι, σε ώρα που το χωριό είχε αρκετή κίνηση, γεγονός που έκανε το συμβάν ακόμη πιο σοκαριστικό για την τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι περιγράφουν εικόνες πανικού και φόβου, με πολλούς να κάνουν λόγο για πρωτοφανείς σκηνές βίας στην περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα προσήλθε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και παραδόθηκε! 

