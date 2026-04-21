Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για το σπάσιμο αγάλματος του Ιησού στον Λίβανο: «Ο πόλεμος γεννά μόνο βία»

«Η άμεση καταδίκη του περιστατικού από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», τονίζει ο προκαθήμενος της εκκλησίας της Ελλάδος
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος

Τον έντονο προβληματισμό του για τη βεβήλωση αγάλματος που απεικόνιζε τον Εσταυρωμένο Ιησού Χριστό από Ισραηλινό στρατιώτη στον Λίβανο εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, την Τρίτη (21.04.2026), θέτοντας ερωτήματα για τα κίνητρα και τον στόχο αυτής της ενέργειας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την επίθεση σε άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε βία, ούτε ηγήθηκε στρατιωτικών ενεργειών, αλλά δίδαξε την αγάπη, τη μετάνοια και τη συγχώρεση, ενώ θυσιάστηκε για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας.

Επικαλέστηκε, επίσης, την βιβλική ρήση «ουκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι», καθώς και τον χαρακτηρισμό της Παλαιάς Διαθήκης ως «παιδαγωγόν εις Χριστόν» από τον Απόστολο Παύλο, τονίζοντας τη διαχρονική πνευματική τους σημασία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η άμεση καταδίκη του περιστατικού από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο πόλεμος εντείνει τα φαινόμενα βίας και οργής, έχει δε, δυστυχώς, πολύ συχνά αθώα θύματα και δη μικρά παιδιά, υπενθυμίζοντας τον θάνατο 168 μαθητριών και μαθητών στην πόλη Μινάμπ του Ιράν.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Εκκλησία προσεύχεται διαρκώς υπέρ της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την ειρήνη στην ψυχή κάθε ανθρώπου.

Ολομέλεια προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεση παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή...
(Φωτογραφία αρχείου
Ελευθερία Γιακουμάκη: Αυτοκτόνησε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης – Είχε προσαχθεί στην αστυνομία για την εξαφάνισή της και αφέθηκε ελεύθερος
Ο 43χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας καραμπίνα - Ο θάνατός του φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση
Η 43χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε στο Ηράκλειο
