Home on είναι η νέα ασφάλεια του σπιτιού σας, tailor made όπως σας αξίζει.

Στην εποχή που ζούμε, είναι πολλά αυτά που έχουμε να ανησυχούμε. Ακρίβεια, πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση. Αν μπορείτε να έχετε έναν «πονοκέφαλο» λιγότερο, μήπως να το σκεφτείτε;

Ας γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω…

…ένα από τα πολλά πράγματα που θυμίζουν “γιαγιά” είναι πως πάντα η έγνοια της ήταν το σπίτι που εκείνη και ο παππούς είχαν, με κόπους και θυσίες ετών, χτίσει. «Μην πάθει τίποτα το σπίτι», συνήθιζε να λέει και δεν το… άφηνε ούτε για να ακολουθήσει την οικογένεια σε ολιγοήμερες διακοπές. «Θα μείνει μόνο του το σπίτι;» είναι ακόμη μια ατάκα που είναι ακόμη καρφωμένη στο μυαλό.

Κανείς δεν μπορεί να της δώσει άδικο. Το σπίτι είναι το καταφύγιό μας. Ο χώρος μας. Μπορεί η… γιαγιά να το παράκανε ίσως που δεν το άφηνε ποτέ μόνο του, αλλά τότε, βλέπετε, δεν υπήρχε το Home On, το πρόγραμμα που προστατεύει την περιουσία σας από κάθε απρόοπτο.

Ένα πρόγραμμα ασφάλειας σπιτιού που είναι τόσο μοναδικό όσο εσείς.

Δημιουργήθηκε από την Generali, την εταιρία που έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στον κλάδο των ασφαλειών.

Την εταιρία που έχει φιλοσοφία της πως ο κάθε άνθρωπος που την εμπιστεύεται για την ασφάλειά του είναι μοναδικά ξεχωριστός και ξεχωριστά μοναδικός.

Γι’ αυτό και φροντίζει, με οδηγό αυτή τη φιλοσοφία, να εξελίσσει τα προγράμματά της με τρόπο που να προσαρμόζονται στην ανάγκη του καθενός ξεχωριστά, με ευέλικτες λύσεις, προσωποποιημένες υπηρεσίες και έξυπνα εργαλεία που βελτιώνουν και διευκολύνουν την καθημερινότητά των πελατών της.

Σκεφτείτε το κι αλλιώς. Δεν είμαστε ίδιοι με κανέναν. Είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί. Δεν γελάμε με τον ίδιο τρόπο, δεν κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο, δεν δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, δεν διασκεδάζουμε το ίδιο, δεν απολαμβάνουμε το σπίτι μας το ίδιο.

Γιατί λοιπόν να μην έχουμε και ένα πρόγραμμα ασφάλισης, που να είναι φτιαγμένο μόνο για τις ανάγκες μας;

Home On σημαίνει…

…ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης του σπιτιού σας. Όπως το θέλετε, όπως το έχετε σκεφτεί, με βάση τις ανάγκες σας και την οικονομική σας δυνατότητα.

Με το πρόγραμμα Home On μπορείτε να προστατεύσετε το σπίτι ή το εξοχικό σας από κάθε κίνδυνο: φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες και απρόβλεπτα γεγονότα. Επίσης μπορείτε να συνδυάσετε βασικές καλύψεις με προαιρετικές για ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση.

Τι καλύπτεται:

Ζημιές στο κτίριο, την υλικοτεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τις σωληνώσεις

Περιεχόμενο, περουσιακά, προσωπικά αντικείμενα, εξοπλισμό, ηλεκτρονικές συσκευές και κοσμήματα

Περιφερειακές δομές και βοηθητικούς χώρους

Ζημιές ή βλάβες προς τρίτους

Ανάλογα με το συνδυασμό καλύψεων που θα ενεργοποιήσετε το Home On παρέχει επιπλέον εξειδικευμένες παροχές όπως:

Απώλεια ενοικίων

Προστασία Υπασφάλισης

Δόση Στεγαστικού Δανείου

Έξοδα Διακοσμητή

Έξοδα Ψυχολόγου

Παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση Κλοπής / Ληστείας

Τις ασφαλιστικές καλύψεις συμπληρώνουν μία σειρά υπηρεσιών για άμεση εξυπηρέτηση και ευκολία ό,τι κι αν συμβεί. Άμεση τεχνική υποστήριξη όλο το 24ώρο για κάθε πιθανή ζημιά στο σπίτι, καταγραφή της ζημιάς μέσω βιντεοκλήσης και άμεση αποζημίωση για ζημιές χαμηλού κόστους, χωρίς υποβολή δικαιολογητικών, διευκολύνουν την καθημερινότητά σας.

Και βέβαια, μέσα από το My Generali, την ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών, έχετε τα πάντα σχετικά με την ασφάλισή σας στο… κινητό σας για άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Και δεν είναι μόνο το πρόγραμμα ασφάλισης σπιτιού. Υπάρχει και το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας (Life On), αυτοκινήτου (Speed On), επιχείρησης (Business On). Πείτε το και η Generali το έχει σκεφτεί και μπορεί να το «φτιάξει» όπως το θέλετε.

Ο άνθρωπός σας

Η Generali μπορεί να καινοτομεί συνεχώς, μπορεί να εμπιστεύεται την τεχνολογία και την εξέλιξη αλλά δεν ξεχνά ποτέ κάτι πολύ σημαντικό: την ανθρώπινη επαφή. Γι’ αυτό και κάθε πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του έναν εξειδικευμένο σύμβουλο.

Είναι ο άνθρωπος που μπορεί συνεχώς να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει και να σας κατευθύνει προς την ιδανική λύση για εσάς και την οικογένειά σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Με τις ασφαλιστικές της λύσεις, η Generali στηρίζει τους ανθρώπους για να δημιουργήσουν ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον, φροντίζοντας τις ζωές και τα όνειρά τους.

Μήπως είναι η ώρα να αναζητήσετε κι εσείς το δικό σας;

Μάθετε περισσότερα για την ασφάλιση κατοικίας εδώ.