Στο φως της δημοσιότητας βγήκε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών του αστυνομικού στα επεισόδια που συνέβησαν νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (5.4.2023) έξω από την ΑΣΟΕΕ στο κέντρο της Αθήνας.

Τα σφοδρά επεισόδια που ξέσπασαν έξω από την ΑΣΟΕΕ πήραν μια άγρια τροπή, όταν μια ομάδα ανθρώπων επιτέθηκαν σε ένα περιπολικό που βρισκόταν στο σημείο, πετώντας πέτρες. Τότε, ακούστηκαν πυροβολισμοί που έριξε ένας αστυνομικός στον αέρα ώστε να ξεφύγει από εκεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την ώρα που έστηναν οδοφράγματα με φωτιές, το περιπολικό πέρασε από το σημείο και δέχθηκε επίθεση με βόμβες μολότοφ και καδρόνια. Ο ένας από τους δυο προκειμένου να καταφέρουν να ξεφύγουν πυροβόλησε 3 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Ο αστυνομικός συνελήφθη.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB