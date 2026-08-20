Ελλάδα

Ασπρόπυργος: 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές – Αποξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας και επτά άδειες ικανότητας οδήγησης
Ασπρόπυργος
Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο / Ελληνική Αστυνομία
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16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς Ρομά στον Ασπρόπυργο, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 16 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σχηματίστηκαν οι αντίστοιχες δικογραφίες, οι οποίες υποβλήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από οικίες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν επίσης 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας και επτά άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.Στην επιχείρηση συνέδραμαν ακόμη η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

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