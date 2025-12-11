Ασπρόπυργος: «Ντου» της αστυνομίας σε οικισμό με 7 συλλήψεις – Βίντεο και φωτογραφίες

Ειδική επιχείρηση ευρείας κλίμακας πραγματοποίησε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο την Τετάρτη (11.12.2025) σε οικισμό της περιοχής. Σκοπός της επέμβασης της ΕΛ.ΑΣ. είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή αυτή της δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο, κατά την οποία έγιναν και επτά συλλήψεις, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Επίσης, πήραν μέρος δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– πιστόλι,

– καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,

– 18 φυσίγγια,

– 4 ηχεία,

– ενισχυτής,

– διαρρηκτικά εργαλεία και

– πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αποξηλώθηκαν καλώδια μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.