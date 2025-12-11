Ελλάδα

Ασπρόπυργος: «Ντου» της αστυνομίας σε οικισμό με 7 συλλήψεις – Βίντεο και φωτογραφίες

Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε καλώδια μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
«Ντου» της αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Ειδική επιχείρηση ευρείας κλίμακας πραγματοποίησε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο την Τετάρτη (11.12.2025) σε οικισμό της περιοχής. Σκοπός της επέμβασης της ΕΛ.ΑΣ. είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή αυτή της δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο, κατά την οποία έγιναν και επτά συλλήψεις, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Επίσης, πήραν μέρος δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– πιστόλι,

– καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,

– 18 φυσίγγια,

– 4 ηχεία,

– ενισχυτής,

– διαρρηκτικά εργαλεία και

– πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.

«Ντου» της αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
«Ντου» της αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
«Ντου» της αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
«Ντου» της αστυνομίας σε οικισμό στον Ασπρόπυργο
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αποξηλώθηκαν καλώδια μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
87
82
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χωρίς δίπλωμα και πινακίδες ο 28χρονος οδηγός μηχανής που παρέσυρε τροχονόμο και συνελήφθη στην Αττική οδό
Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε τροχονόμο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε άλλη μοτοσυκλέτα
Αττική οδός
Newsit logo
Newsit logo