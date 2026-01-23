Ελλάδα

Άστρος: Τελευταίο «αντίο» στον 53χρονο λιμενικό που έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία – Η Βουλή θα «υιοθετήσει» το παιδί του

Ο 53χρονος λιμενικός  ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026) όταν παρασύρθηκε από κύματα
Κηδεία 53χρονου Λιμενικού
Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα (23.01.2026) η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στον ιερό ναού Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα στο Άστρος Κυνουρίας για να πουν το τελευταίο αντίο στον ήρωα λιμενικό.

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν το παρών ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Η σορός του λιμενικού μεταφέρεται στην εκκλησία
Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε… «Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».

Κηδεία του 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε πεζή περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του Τμήματος, όταν, κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ένα ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο 53χρονος λιμενικός  ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026), όταν βρισκόταν σε περιπολία μαζί με συνάδελφό του και έκαναν ελέγχους στα σκάφη, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 9 με 10 μποφόρ λόγω της κακοκαιρίας.

Ο άνδρας που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας του Άστρους, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να τον επαναφέρουν. Μάλιστα, ήταν πατέρας ενός 8χρονου αγοριού.

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που ο άνδρας και η συνάδελφός βρίσκονται στη θάλασσα, έπειτα από «χτύπημα» μεγάλων κυμάτων που δέχτηκαν, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να χτυπήσει στο κεφάλι σε βράχια κατά την πτώση του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη διάσωσή τους. Η συνάδελφός του είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας την οικογένειά του και την περιοχή του Άστρους στη θλίψη.

