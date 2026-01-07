Ελλάδα

Αστυνομικός της Βουλής: Στις 3 Φεβρουαρίου η δίκη για την σοκαριστική υπόθεση

Η σοκαριστική υπόθεση έφθασε στην Δικαιοσύνη πριν έναν χρόνο μετά από καταγγελίες της 35χρονης μητέρας σε βάρος του πατέρα
Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για τις 3 Φεβρουαρίου διεκόπη η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της γυναίκας του που κατηγορούνται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους. Η σοκαριστική και πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα, για βάναυση βία και βιασμούς επί χρόνια στα ίδια τους τα παιδιά, έθεσε το εν διαστάσει ζευγάρι, ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο 47χρονος πρώην αστυνομικός της Βουλής, καθώς έχει ήδη αποταχθεί από το Σώμα, κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, ενώ η 36χρονη γυναίκα του ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε. Μάλιστα, η πρώην αστυνομικός εκτός από κατηγορούμενη για βαρύτατα κακουργήματα, δήλωσε και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του αστυνομικού εν διαστάσει συζύγου της.

Η δίκη διεκόπη λόγω προβλήματος υγείας του συνηγόρου του 47χρονου, ενώ νωρίτερα είχε εξαιρεθεί η Πρόεδρος της έδρας καθώς σε προηγούμενο στάδιο είχε μετάσχει σε επιμέρους ανακριτικές πράξεις για την υπόθεση.

Το ιστορικό

Η σοκαριστική υπόθεση έφθασε στην Δικαιοσύνη πριν έναν χρόνο μετά από καταγγελίες της 35χρονης μητέρας σε βάρος του πατέρα. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών οικογένειας, σύμφωνα με τις οποίες περιγράφουν περιστατικά άγριας βίας που έχουν υποστεί από τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Μετά την απολογία του ο 47χρονος άνδρας που βαρύνεται με 12 αδικήματα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με όρους, λόγω εγκυμοσύνης καθώς ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο το έκτο της παιδί.

