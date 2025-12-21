Ελλάδα

Athens Santa Run 2025: «Βούλιαξε» από Αϊ Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας – Ντύθηκαν στα κόκκινα μωρά και κατοικίδια

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή
Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Με περισσότερους από 1.000 Άγιους Βασίληδες γέμισε το πρωί της Κυριακής (21.12.2025) το κέντρο της Αθήνας, ενόψει της μεγάλης γιορτής του Athens Santa Run 2025.

Η πλατεία Κοτζιά έχει «ντυθεί» στα κόκκινα, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε μια γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης. Το σύνθημα για την εκκίνηση του Athens Santa Run έδωσε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και έτσι το πολύχρωμο πλήθος ξεχύθηκε στους δρόμους της Αθήνας.

Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Οι συμμετέχοντες, φορώντας τις στολές του αγαπημένου Αγίου των παιδιών, κάλυψαν την διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων.

Με αφετηρία το Δημαρχιακό Μέγαρο, το ανθρώπινο «κόκκινο ποτάμι» πέρασε από εμβληματικά σημεία όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Ομόνοια, για να καταλήξει πάλι στην πλατεία Κοτζιά για τον τερματισμό, όπου όλους τους περίμενε αναμνηστικό μετάλλιο.

Athens Santa Run
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Τρέξαμε για καλό σκοπό και γεμίσαμε την Αθήνα με Αϊ-Βασίληδες. Santa Run, 2,8 χιλιόμετρα, πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά το εορταστικό μας πρόγραμμα και έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις και αμέσως μετά. Τους ευχαριστούμε όλους, χρόνια πολλά και σας περιμένουμε στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, πλατεία Κοτζιά» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

​Η ατμόσφαιρα είναι άκρως εορταστική, με τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά να είναι ανοιχτή για το κοινό. Τον ρυθμό έδωσαν από τα μικρόφωνα του Rock FM οι μουσικοί παραγωγοί Αλέξανδρος Βραχωρίτης και Τάσος Καρατζής, ενώ νωρίτερα η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων πλαισίωσε μουσικά το δρώμενο στην πλατεία Ομονοίας.

Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Athens Santa Run
TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η διοργάνωση, που γίνεται από τον ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με το Offline Running Association, έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Μέρος των εσόδων από τη σημερινή γιορτή θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), στηρίζοντας ουσιαστικά τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες.

Ελλάδα
