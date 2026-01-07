Ελλάδα

Αθήνα: Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας
καραγιώργη σερβίας
Η Καραγιώργη Σερβίας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, οι αρχές.

Ο αποκλεισμός της Καραγιώργη Σερβίας ξεκινάει από το ύψος της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν επείγουσες εργασίες από τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.

