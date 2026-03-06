Ελλάδα

Αθήνα: Βρέθηκε τυχαία αρχαίο ψηφιδωτό στην οδό Ευριπίδου – Εντυπωσιακά πλάνα από το σπουδαίο εύρημα

Ένας ακόμα «κρυμμένος θησαυρός» της αρχαιότητας αποκαλύφθηκε
ψηφιδωτό
Πλάνο από το ψηφιδωτό που αποκαλύφθηκε στην οδό Ευριπίδου

Μία τυχαία ανακάλυψη στο κέντρο της Αθήνας φανέρωσε ένα υπέροχο ψηφιδωτό στην οδό Ευριπίδου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα έχει αμέτρητους αρχαίους θησαυρούς. 

Σύμφωνα με το βίντεο του Orange Press Agency, η ανακάλυψη του αρχαίου ψηφιδωτού έγινε την Παρασκευή (06.03.2026) κατά τη διάρκεια κάποιων εργασιών που γίνονταν για την ανάπλαση της οδού Ευριπίδου στην «καρδιά» της Αθήνας. 

Το αρχαίο ψηφιδωτό βρισκόταν ακριβώς κάτω από το οδόστρωμα και η κατάστασή του είναι αρκετά καλή. Μάλιστα, πλήθος περιστατικών που έτυχε να βρεθούν στο σημείο, σταμάτησαν για να θαυμάσουν το πολύτιμο εύρημα, το οποίο ωστόσο έχει καλυφθεί με ειδικό κάλυμμα, και ο χώρος έχει περιφραχθεί με πλέγμα.

Εν τω μεταξύ, οι καταστηματάρχες της περιοχής σημείωσαν ότι λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ψηφιδωτού κι αναμένεται να προγραμματιστεί η μεταφορά του.

«Να βάλουμε ένα χεράκι», ακούγεται να λέει στο βίντεο με χιούμορ κάποιος μαγαζάτορας.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες έχουν κρατήσει αρκετές ημέρες, αφού ξεκίνησαν πριν από την Τσικνοπέμπτη που ήταν στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

