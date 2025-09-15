Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και από τις 8 το βράδυ έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 μ.μ., λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν το κέντρο της Αθήνας τις ώρες που δεν θα επιτρέπεται να περάσει αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους παρακάτω οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας:

– Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Καρ. Σερβίας, καθ’ όλο το μήκος της.

– Περικλέους, καθ’ όλο το μήκος της.

– Αθηναΐδος, καθ’ όλο το μήκος της.

– Αγ. Ειρήνης, καθ’ όλο το μήκος της.

– Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.