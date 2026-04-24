Αθώος ο Νίκος Ρωμανός, ένοχες δύο γυναίκες για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους   

Την καταδίκη δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων αποφάσισε πριν από λίγο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024. Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός.

Το δικαστήριο ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση κήρυξε ένοχες τη σύντροφο του Κυριάκου Ξυμητήρη που σκοτώθηκε κατά την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στους Αμπελήκηπους, Μαριάννα Μ., η οποία επίσης τραυματίστηκε βαριά και τη φίλη του ζευγαριού που την περίοδο εκείνη ζούσε στην Ελβετία και είχε βρεθεί στην Ελλάδα το επίμαχο δεκαήμερο, Δήμητρα Ζ. Αντίθετα, οι δικαστές αθώωσαν λόγω αμφιβολιών το Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορουμένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τον τότε σύντροφο της Δημητρας Ζ. και τον επιστήθιο φίλο Ρωμανου. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ρωμανός είχε συλληφθεί λόγω μερικού αποτυπώματος σε σακούλα στην οποία βρέθηκε όπλο που αποδόθηκε στο νεκρο από την έκρηξη, Κυριάκο Ξυμητηρη.

Οι δύο γυναίκες κηρύχτηκαν ένοχες για βαριά κακουργήματα όπως συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατική πράξη διακεκριμένης κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηξη από κοινού και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση.

Η εισαγγελική λειτουργός κατά την αγόρευσή της, είχε υποστηρίξει ότι οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν στο διαμέρισμα, ο νεκρός Κυριάκος Ξυμητήρης και η καταδικασμένη πλέον Δήμητρα Ζ. προετοίμαζαν τρομοκρατική πράξη σε άγνωστο τόπο με ένα εκρηκτικό μηχανισμό, που είχαν σχεδόν ετοιμάσει και το μοιραίο μεσημέρι, ολοκλήρωναν τη συνδεσμολογία του.

Απο την ισχυρότατη έκρηξη, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη και έκτοτε οι ένοικοι των περίπου 40 διαμερισμάτων ζουν σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.