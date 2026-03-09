Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 9 και 10 Μαρτίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό τίθενται σε ισχύ με σκοπό την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης στη γέφυρα της Λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό αφορούν ΜΟΝΟ σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και μόνο τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: 22:00, βράδυ Δευτέρας, 09/03/2026 έως 05:00 πρωί Τρίτης 10/03/2026 και 22:00, βράδυ Τρίτης, 10/03/2026 έως 05:00 πρωί Τετάρτης 11/03/2026.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ρυθμίσεων οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα εξέρχονται στην έξοδο του Κόμβου της Λεωφ. Φυλής (έξοδος 6) και θα επανεισέρχονται στην είσοδο του ίδιου Κόμβου, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, χωρίς την καταβολή διοδίων.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.