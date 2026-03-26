Αχαΐα: Κουκουλοφόροι απείλησαν μάνα και κόρη και τους άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα χιλιάδων ευρώ

Οι τρεις άνδρες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face, εισέβαλλαν στην οικία που βρισκόταν μητέρα και κόρη, περίπου στις 2:30
Χρηματοκιβώτιο με 7.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, άρπαξαν από διαμέρισμα ληστές που «χτύπησαν», στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Patrapress.gr, οι ληστές μπήκαν στη διώροφη κατοικία στην Αχαΐα όπου διέμενε μια μητέρα με την κόρη της, καθώς βρήκαν κλειδιά πάνω στην εξώπορτα και στην πόρτα του διαμερίσματος.

Οι τρεις άνδρες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face, εισέβαλλαν στην οικία που βρισκόταν μητέρα και κόρη, περίπου στις 2.30 σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/03/2026).

Ασκώντας τους σωματική βία και απειλώντας τη ζωή τους, ανάγκασαν τη μητέρα την οποία και τραυμάτισαν ελαφρά στο κεφάλι, να τους αποκαλύψει την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου.

Οι ληστές οι οποίοι, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ένα από τα θύματα, μιλούσαν αλβανικά, αφού άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν σε ντουλάπα και τα χρυσαφικά, τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ πληροφορίες θέλουν να υπάρχει βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις τους.

