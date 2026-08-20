Αχαΐα: Ξεκόλλησε το πολυτελές γιοτ που είχε προσαράξει για 5 μέρες σε αβαθή νερά στο Δρέπανο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αποκόλλησης του πολυτελούς γιοτ με σημαία των ΗΠΑ, μήκους περίπου 20 μέτρων, το οποίο είχε προσαράξει από την περασμένη Κυριακή (16.08.2026) στο πέρασμα της Παναγιάς, στο Δρέπανο Αχαΐας.

Η θαλαμηγός στην οποία βρίσκονταν πέντε επιβαίνοντες προσάραξε στα αβαθή της περιοχής στην Αχαΐα, κοντά στον φάρο του Δρεπάνου, σε ένα σημείο όπου υπάρχει μια στενή αμμώδης λωρίδα που εκτείνεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αποτελεί γνωστό κίνδυνο για τα διερχόμενα σκάφη.

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Η σημερινή (20.08.2026) επιχείρηση ήταν η τρίτη προσπάθεια των αρχών να αποκολλήσουν το γιοτ από το σημείο. κατά τις δύο προηγούμενες, είχε συνδράμει και ρυμουλκό ωστόσο η μετακίνηση του σκάφους δεν είχε αποτέλεσμα. Μάλιστα, για να καταστεί δυνατή η μετακίνηση του γιοτ, είχε προηγηθεί η αφαίρεση των καυσίμων, προκειμένου να μειωθεί το βάρος του σκάφους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού στον πυθμένα, με την απομάκρυνση χαλικιών και πετρών από το σημείο όπου είχε προσαράξει.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα, ενώ πλέον το σκάφος βρίσκεται εκτός των αβαθών. Στο γιοτ, το οποίο φέρει αμερικανική σημαία, επέβαιναν πέντε άτομα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

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Στην περιοχή υπάρχει σημαδούρα που προειδοποιεί για τα αβαθή, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που σκάφος προσαράζει στο συγκεκριμένο σημείο. Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 4 Αυγούστου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές προσαράξεις που χρειάστηκαν τη συνδρομή σκαφών για την αποκόλληση.