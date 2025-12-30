Ελλάδα

Αχαρνές: Πέταξαν πέτρα και τραυμάτισαν υπάλληλο απορριμματοφόρου στο κεφάλι

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ οι δράστες αναζητούνται
Αποκομιδή απορριμμάτων
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Μεροκάματο του τρόμου ήταν για υπαλλήλους καθαριότητας αυτό του πρωινού της Τρίτης, 30.12.2025, καθώς δέχτηκαν επίθεση την ώρα που μάζευαν τους κάδους στις Αχαρνές.

Όλα συνέβησαν όταν 4 ρομά, επιτέθηκαν στους υπαλλήλους απορριμματοφόρου, τραυματίζοντας τον έναν και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το περιστατικό συνέβη έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

