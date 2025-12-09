Συμβαίνει τώρα:
Αχιλλέας Μπέος: Ποινική δίωξη κατά του δημάρχου και στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας Βόλου για κακουργηματική απιστία

Η υπόθεση αφορά δημοτικό ακίνητο, το οποίο είχε μισθωθεί από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας σε ιδιωτική εταιρεία
Αχιλλέας Μπέος
Ο Αχιλλέας Μπέος / (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με το gegonotanews η ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και την στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει η σκανδαλώδης διαχείριση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού ξενώνα) στην Μακρινίτσα, τόσο για την μη είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και για την καθυστέρηση να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης – αποβολής.

Πρόκειται για δημοτικό ακίνητο, το οποίο είχε μισθώσει από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας ιδιωτική εταιρεία.

Η μία από τους εταίρους και διαχειριστές ήταν σύζυγος στενότατου συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου.

Μέχρι τις 11-12-2022 η μισθώτρια εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το ακίνητο, συνεπώς το ξενοδοχείο ήταν σε λειτουργία. Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό».

Η δημοτική αρχή αρνήθηκε όμως να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, αν ο δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κλπ) και κανένας από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει την οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση που κατέθεσε γνωστός λογιστής του Βόλου.

