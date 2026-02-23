Ελλάδα

Αυξάνεται η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, ουρές σε Κινέτα και Μέγαρα – Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου

Προβλήματα εντοπίζονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, αφού αυξημένη είναι η κυκλοφορία από το Σχηματάρι έως και την έξοδο της Αττικής Οδού στον Κηφισό
Η επιστροφή των εκδρομέων που αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα και σιγά σιγά η κίνηση αρχίζει και αυξάνεται με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου αλλά και στην Αθηνών – Λαμίας.

Συγκεκριμένα λίγη κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου και συγκεκριμένα στο ύψος της Κινέτας, όπου νωρίτερα υπήρξε και σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Με μειωμένες ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί από τα Μέγαρα έως και το Μεγάλο Πεύκο.

«Κόκκινος» φαίνεται να είναι ο δρόμος σε Κινέτα και Μέγαρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, αφού σήμερα είναι η μέρα η οποία οι περισσότεροι εκδρομείς επιστρέφουν στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας αυξημένη είναι η κυκλοφορία από το Σχηματάρι έως και την έξοδο της Αττικής Οδού στον Κηφισό, ενώ ανά διαστήματα υπάρχει μποτιλιάρισμα σε Αυλώνα και Αφίδνες.

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής από την Αθηνών – Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών – Λαμίας.

