Αυξημένη η έξοδος του Πάσχα σε σχέση με πέρυσι – Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στα εθνικά δίκτυα

Άδειασε η Αττική για το Πάσχα, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ και να αναχωρούν μαζικά για την περιφέρεια, δημιουργώντας ένα ατελείωτο κύμα εξόδου από την πρωτεύουσα.

Η έξοδος των εκδρομέων κορυφώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, με τις εθνικές οδούς να γεμίζουν από οχήματα και την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες, με την έξοδο των εκδρομέων για να γιορτάσουν το Πάσχα στην ύπαιθρο να είναι μεγαλύτερη από πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μόνο σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, συνολικά 79.464 αυτοκίνητα πέρασαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας.

Αναλυτικότερα, 43.380 οχήματα κινήθηκαν μέσω της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, ενώ 36.084 οχήματα πέρασαν από την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας.

Παρά τον μεγάλο όγκο οχημάτων, από το απόγευμα και μετά η κυκλοφορία πραγματοποιείται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις βασικές οδικές αρτηρίες.

Η φετινή πασχαλινή έξοδος καταγράφεται αυξημένη σε σχέση με πέρσι, καθώς από την έναρξη της εξόδου μέχρι και σήμερα έχουν περάσει συνολικά 629.214 αυτοκίνητα από τα δύο εθνικά δίκτυα, έναντι 616.397 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση το τελευταίο διήμερο, αφού μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή καταγράφηκαν 251.255 διελεύσεις οχημάτων, περισσότερες από τις 234.496 που είχαν σημειωθεί πέρσι.

Η Τροχαία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καθώς μέχρι και αύριο Μεγάλο Σάββατο 11.04.2026, αναμένεται να αναχωρήσουν και οι τελευταίοι Αθηναίοι για τις ημέρες του Πάσχα.

Στα ΚΤΕΛ, η πληρότητα αγγίζει το 100%, ακόμη και στα έκτακτα δρομολόγια, και ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη η κίνηση ήταν καταιγιστική, με αποτέλεσμα να προστεθούν 150 έκτακτα δρομολόγια στον Κηφισό, πέραν των 250 που εκτελούνται καθημερινά. Η αυξημένη προσέλευση συνεχίζεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει τουλάχιστον 40 επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον σταθμό των Λιοσίων, όπου η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 10%.

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα λιμάνια, με τα πλοία να αναχωρούν με υψηλές πληρότητες προς Αργοσαρωνικό και Κυκλάδες.

Το Λιμενικό και η Τροχαία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων και τη διευκόλυνση των επιβατών.