Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Σκάρφειας

Απρόβλεπτη τροπή πήρε το ταξίδι για την πρωτεύουσα, για έναν οδηγό που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (27.04.2026).

Στο ύψος του 188ου χιλιομέτρου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, περίπου στη διασταύρωση της Σκάρφειας Φθιώτιδας, ο οδηγός είδε το αυτοκίνητό του να βγάζει καπνούς και να τυλίγεται γρήγορα στις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ευτυχώς ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του.

Οδήγησε το αυτοκίνητο στη ΛΕΑ, εγκαταλείποντάς το εγκαίρως και σε σημείο τέτοιο ώστε να αφήσει ελεύθερη τουλάχιστον τη μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πλήρωμα της Κεντρικής Οδού, αλλά και η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεση, έλαβαν μέτρα ασφαλείας στο οδόστρωμα και ρύθμισαν την κυκλοφορία.

Το καμένο αυτοκίνητο απομακρύνθηκε γύρω στις 5:15 μ.μ. από την εθνική οδό με τη βοήθεια οδικής βοήθειας που έφτασε, επίσης, γρήγορα στο σημείο.