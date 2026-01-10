Αυτός είναι ο ομορφότερος δρόμος της Ελλάδας: Απολαύστε τη μοναδική διαδρομή μεταξύ Φενεού και Λίμνης Δόξα

Αν πάρεις την απόφαση να ταξιδέψεις μόλις 2.5 ώρες μακριά από την Αθήνα, στη λίμνη Δόξα, θα απολαύσεις μία μοναδική διαδρομή ανάμεσα στα επιβλητικά βουνά της ορεινής Κορινθίας. Ο νέος δρόμος Φενεού – Λίμνης Δόξα, μήκους μόλις 5 χιλιομέτρων, είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσεις μιας και κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ή του χειμώνα, η φύση πραγματικά «οργιάζει».

Στο νέο βίντεο του καναλιού Up Stories, η κάμερα «ταξιδεύει» μέσα από τις στροφές του δρόμου, ανάμεσα σε δάση που αλλάζουν χρώματα. Η μαγεία της φύσης συνθέτει ένα σκηνικό που μοιάζει περισσότερο με ζωγραφιά παρά με πραγματικό τοπίο. Στο τέλος αυτής της διαδρομής αποκαλύπτεται η μαγευτική Λίμνη Δόξα ή αλλιώς η «μικρή Ελβετία», το μοναδικό τοπίο που βρίσκεται ανάμεσα στα βουνάΖήρεια και Χελμός.

Στο κέντρο της λίμνης, το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου δεσπόζει πάνω στα νερά, χαρίζοντας μια μοναδική πινελιά γαλήνης και μυσταγωγίας. Και λίγο πιο ψηλά, σκαρφαλωμένη στο βουνό, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού – ένας τόπος πνευματικότητας με θέα που κόβει την ανάσα. Από εκεί, ολόκληρη η Λίμνη Δόξα απλώνεται μπροστά σου σαν πίνακας.

Ο νέος δρόμος δεν ενώνει μόνο τόπους, αλλά και εμπειρίες. Κατασκευασμένος με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων, ανοίγει νέους ορίζοντες για την περιοχή – φέρνοντας πιο κοντά τον Φενεό, τη Λίμνη Δόξα και τη Μονή Αγίου Γεωργίου.

Η ομάδα του Up Stories αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη διαδρομή αυτή, μέσα από κινηματογραφικά πλάνα drone και επίγειες λήψεις που αναδεικνύουν κάθε στιγμή του ταξιδιού – από το πρώτο φως του ήλιου ως το σούρουπο που βάφει τη λίμνη χρυσοκόκκινη.

Αν αναζητάς μια μικρή απόδραση, μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα, με ομορφιά που μοιάζει να ανήκει σε άλλον κόσμο, αυτός ο δρόμος σε περιμένει. Ένα ταξίδι στην καρδιά της ελληνικής φύσης – εκεί όπου η γαλήνη συναντά την περιπέτεια.