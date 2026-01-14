Ελλάδα

Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος
Παύλος Ασλανίδης και Μαρία Καρυστιανού
Παύλος Ασλανίδης και Μαρία Καρυστιανού / EUROKINISSI

Δεκτή έκανε και επίσημα την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Δ.Σ. ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών.

Την θέση της Μαρίας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών αναλαμβάνει προσωρινά ο Παύλος Ασλανίδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»:

Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του   Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
118
115
92
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν είναι όλοι οι ήρωες αθάνατοι, αλλά είναι αξέχαστοι» - Βαθιά συγκίνηση στην ημέρα μνήμης για τους πεσόντες του ΕΚΑΒ
Η 14η Ιανουαρίου αποτελεί ημέρα μνήμης για το ΕΚΑΒ - Μία τέτοια ημέρα το 2001 είχε πέσει ανοικτά του Σουνίου ελικόπτερο αεροδιακομιδής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβαίνοντες
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στο βήμα της εκδήλωσης «Ημέρα Θυσίας Διασώστη του ΕΚΑΒ»
Newsit logo
Newsit logo