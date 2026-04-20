Δεσμεύτηκε περιουσία μαμούθ της οργάνωσης με τα λαθραία τσιγάρα: 42 ακίνητα, σκάφη, τάνκερ και ναυτιλιακές στην οργάνωση του «Προέδρου» και του «Πούτιν»

Δεκάδες ακίνητα και ένα….στολο από αυτοκίνητα, σκάφη, μέχρι και τάνκερ, διαπιστώθηκε ότι διέθεταν τα μέλη μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων και συνεργατών αυτών, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη χώρα μας, με τα αδέρφια «Πούτιν» και «Πρόεδρος» να κινούν τα νήματα και οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή, προσωρινά κρατούμενοι.

Μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, που οδήγησε τη δικαιοσύνη σε οκτώ προφυλακίσεις, από τα 26 φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνέχισε την έρευνα σε βάρος των πρωταγωνιστών του τεράστιου κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, προχωρώντας στη δέσμευση τεράστιας ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα 42 ακινήτων, 26 πολυτελών αυτοκινήτων, 7 σκαφών, εκ των οποίων τα τρία….τανκερ.

Συγκεκριμένα η αμύθητη ακίνητη περιουσία του «Προέδρου», του «Πούτιν» και των υπολοίπων, αποτελείται από 42 πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, βιλες, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.

Τα αυτοκίνητα ήταν από Porsche, Land Rover έως φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα. Τα σκάφη ήταν είτε προς ενοικίαση, είτε επιβατικά, ενώ από τα τρία τάνκερ, το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο.

Από την ενδελεχή έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικων προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακες εταιρείες.

Πάνω από 1 δις ευρώ η ζημία

Οι έμπειροι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισαν ότι η εγκληματική δράση του κυκλώματος φτάνει τουλάχιστον έως το 2018 με ζημία άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την 9ετια. Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.